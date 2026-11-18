Edirne'de yaya geçidinden geçmeye çalışan motokuryeye otomobil çarptı! Kaza anı kamerada
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Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yaya geçidini kullanarak motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. idaresindeki 22 ADK 725 plakalı motosiklete, E.K. yönetimindeki 41 AGA 609 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan motokurye, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı ise aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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