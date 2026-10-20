"Ehliyetim yok abi" dedi, gaza basıp kaçtı! İzmir'deki kaza anı kask kamerasında
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaya köprüsünden yola hızla atlayarak seyir halindeki motokuryeye önden çarpan ehliyetsiz sürücünün, bacaklarından yaralanan kuryenin ekipleri çağırma isteği üzerine "Ehliyetim yok abi" diyerek olay yerinden gaza basıp kaçtığı anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle aracı hasar gören ve bacaklarından yaralanan talihsiz kurye, polis merkezine giderek kask kamerası kayıtlarıyla birlikte vurdumduymaz sürücüden şikayetçi oldu.
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