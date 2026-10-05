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El frenini çekmeyi unutunca ortalık karıştı! Güvenlik görevlilerinden saniyelerle yarış

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında, dikkatsiz bir sürücünün el frenini çekmeyi unutarak park ettiği otomobilin yokuş aşağı geri geri hareket etmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Çevrede çocukların da bulunduğu bir alanda giderek hızlanan şoförsüz aracı fark eden güvenlik görevlileri, saniyelerle yarışarak otomobilin peşinden koştu ve araca zamanında müdahale etti. Görevlilerin dikkati sayesinde olası bir facianın kıl payı atlatıldığı ve şans eseri yaralanma ya da maddi hasarın yaşanmadığı o korku dolu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kırıkhan
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