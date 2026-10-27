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Elazığ'da kamyonun yayaya çarptığı anlar kamerada! Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.G. isimli genç, seyir halindeki kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan gencin geçirdiği kaza, kamyonun araç içi kamerasına yansıdı. Soruşturması süren kazaya ait görüntülerde, kamyonun yeşil ışıkta ilerlediği esnada gencin birden yola koşarak karşıya geçmeye çalıştığı ve çarpışmanın meydana geldiği anlar yer aldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kovancılar
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