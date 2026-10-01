Elazığ'da kan donduran vahşet! Bir grup genç araya aldıkları şahsı öldüresiye darp etti

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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kan donduran bir şiddet olayına dönüştü. İhlaslı Sokak üzerinde toplanan gözü dönmüş kalabalık grubun, aralarına aldıkları bir şahsı sokak ortasında acımasızca ve adeta öldüresiye darp ettiği o dehşet anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şiddetin boyutunu gözler önüne seren görüntüler izleyenlerin yüreğini sızlatırken, sokak ortasında yaşanan bu vahşet büyük tepki topladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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