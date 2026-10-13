Elazığ'da otobüs şoförüne şemsiyeli saldırı! Yumrukların konuştuğu kavga kamerada

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Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir halk otobüsü şoförü ile bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Şahsın elindeki şemsiyeyle otobüs şoförüne defalarca vurduğu ve şoförün de yumruklarıyla karşılık verdiği o anlar, çevredeki yolcuların araya girmesiyle son bulurken, yaşanan arbede bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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