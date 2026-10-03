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Emirdağ sanayisinde korku dolu anlar! Alevlerin arasından otomobili böyle kaçırdılar

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir oto elektrik dükkanında, ısınmak için yakılan sobaya yanıcı madde dökülmesi sonucu çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İş yerini kısa sürede kaplayan alevlerin bakım için içeride bulunan otomobile sıçramasını engellemek isteyen çalışanlar ve çevre esnafı, adeta saniyelerle yarışarak aracı el birliğiyle geriye doğru itip dükkandan dışarı çıkardı. Olası bir facianın esnafın hızlı müdahalesiyle kıl payı atlatıldığı o heyecan dolu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Emirdağ
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