Erbaa'da 4 köpeğin çocuğa saldırdığı anlar kamerada! Çevredekiler yardıma böyle koştu

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Tokat'ın Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, caddede bulunan bir çocuğa biri pitbull, biri av köpeği ve ikisi süs köpeği olmak üzere toplam 4 köpek saldırdı. Saldırı anını fark eden çevredeki vatandaşlar hızla olay yerine doğru koşarak müdahalede bulundu. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, olayın yaşandığı noktaya doğru koşan bir kişi ile hemen ardından bölgede toplanarak çocuğa yardım etmeye çalışan vatandaşların anları yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erbaa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIErbaa

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