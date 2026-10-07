Erdemli'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastanelik oldu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil ile arkadan gelen motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde yaşanan ve çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erdemli Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIErdemli

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