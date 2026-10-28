Erdemli'de otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

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Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Türbe Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Ş.K. yönetimindeki otomobil ile A.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan U.E.Ş. hafif şekilde yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. İki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erdemli Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIErdemli

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