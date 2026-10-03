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Erdoğan istedi, 'Urfalıyam Ezelden' çalındı: TEKNOFEST alanında renkli anlar

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda "Şanlıurfa'dan türküler yok mu?" diye sordu.

Erdoğan'ın sorusu üzerine "Urfalıyam Ezelden" türküsü çaldı. Meydanı hınca hınç dolduran kalabalık hep birlikte türkü söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kalabalığa eşlik etti.

Türkünün sözleri de dikkati çekti: Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez roketten, gönlümün gözü çıksın vazgeçmem Teknofest'ten.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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