Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem Videoları

Erzurum Palandöken'de kışa hazırlıksız yakalandılar! Yaz lastikli sürücüler yolda kaldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, Tekman-Erzurum kara yolu üzerindeki Palandöken Geçidi’nde ulaşımda aksamalara yol açtı. Zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayacak olması sebebiyle yola yaz lastiğiyle ve zincirsiz çıkan çok sayıda sürücü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ya da mahsur kaldı. Yetkililer bölgede seyahat edecek sürücüleri tedbirli olmaları yönünde uyarırken, yaşanan çile Tekman-Erzurum güzergahına alternatif tünel yapılması talebini yeniden gündeme getirdi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Palandöken
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.