Erzurum Palandöken'de kışa hazırlıksız yakalandılar! Yaz lastikli sürücüler yolda kaldı

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Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, Tekman-Erzurum kara yolu üzerindeki Palandöken Geçidi’nde ulaşımda aksamalara yol açtı. Zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayacak olması sebebiyle yola yaz lastiğiyle ve zincirsiz çıkan çok sayıda sürücü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ya da mahsur kaldı. Yetkililer bölgede seyahat edecek sürücüleri tedbirli olmaları yönünde uyarırken, yaşanan çile Tekman-Erzurum güzergahına alternatif tünel yapılması talebini yeniden gündeme getirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Palandöken Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIPalandöken

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