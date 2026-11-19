Esenyurt'ta 4 katlı binanın balkonundan otomobilin üzerine düştü! Korku anları kamerada
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi 1139 Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, evde yalnız yaşadığı öğrenilen alkollü L.Y., 4 katlı binanın balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, L.Y.'nin otomobilin üzerinde olduğu anlar ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.