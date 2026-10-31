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Esenyurt'ta bir kadın sokak ortasında bir erkeği darbetti! Taşlı kavga kamerada

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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kadın ile erkek arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında tartıştığı erkeği darbeden kadının öfkeyle fırlattığı taşlar park halindeki bazı araçlarda hasara yol açtı. Mahalle sakinlerini sokağa döken ve çevredeki araçların da zarar gördüğü o taşlı kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt
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