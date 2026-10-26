Esenyurt'ta engelli genci darp edip dişlerini kırdılar! O anlar kamerada

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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde ekmek almak için bakkala giden yüzde 70 engelli 22 yaşındaki Alihan Eldemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle kalabalık bir grubun acımasız saldırısına uğradı. Silah çekip tehditler savurarak engelli gencin iki dişini kıran ve yüzünü kanlar içinde bırakan şahısların dehşet saçtığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, mağdur gencin ailesi emniyete giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEsenyurt

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