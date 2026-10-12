Esenyurt'ta facianın eşiğinden dönüldü! Kadın sürücünün çarptığı otomobil börekçiye daldı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, freninin boşaldığı iddia edilen bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarpması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki aracın yol üzerindeki bir börekçiye daldığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, o esnada dükkanda içeride börek yiyen bir müşteri olası bir faciadan kıl payı kurtuldu. İş yeri sahibinin deprem şiddetinde bir sarsıntı olarak tarif ettiği ve şoka giren sürücünün çevredekiler tarafından sakinleştirildiği ilginç kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, hem araçlarda hem de dükkanda maddi hasar meydana geldi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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