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Esenyurt'ta hırsızlar minibüsle markete daldı! 3 dakikada 250 bin liralık vurgun kamerada

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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde sabah saatlerinde çalıntı bir minibüsle geldikleri marketin kepenk ve kapısını kırarak içeri giren 6 şüpheli, yaklaşık 3 dakika içerisinde 250 bin lira değerinde sigara çalarak kayıplara karıştı. Alarm sesini duyup dışarı çıkan mahalle sakinlerinin bağırarak engelleme çabalarına aldırış etmeden çaldıkları ürünlerle birlikte olay yerinden hızla uzaklaşan hırsızların o rahat tavırları pes dedirtirken, saniye saniye kaydedilen büyük soygunla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt
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