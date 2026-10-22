Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! Önce motorcuya sonra yayaya çarptı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yokuş aşağı seyrederken çekiciye çarpmamak için yaptığı manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü dehşet saçtı. Kontrolden çıkarak önce bir motosiklete, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarparak kuyumcu dükkanına giren aracın neden olduğu feci kazada 2 kişi ağır yaralanırken, yürekleri ağza getiren dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEsenyurt

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