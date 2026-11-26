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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yabancı uyruklu 4 şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kişinin kaçması ve 1 kişinin peşlerine düşmesiyle başlayan kovalamaca kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin tartıştığı şahsı bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştığı ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEsenyurt

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