Esenyurt'ta sürücülerin korna kavgası kamerada! Küfür edip aracı yumruklamaya çalıştılar
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, aniden şerit değiştirerek önüne kıran otomobile korna çalarak tepki gösteren sürücü saldırıya uğradı. Korna çalınmasına öfkelenen sürücü ve yanındaki kişi araçtan inerek küfürler savurup aracı ve sürücüyü yumruklamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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