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Esenyurt'ta yokuş aşağı kayan araç park halindeki otomobillere çarptı! O anlar kamerada

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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana gelen olayda, yokuş aşağı seyir halinde olan bir sürücü, yağışlı havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobillere çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, mahalle sakinlerinden birinin henüz yeni aldığı öğrenilen otomobil pert oldu. Kontrolden çıkan aracın savrularak çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, caddede sık sık benzer kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri ise yetkililerden yola kasis yapılmasını talep etti.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt
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