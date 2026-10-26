Esenyurt'ta zil çalıp boş daireyi buldular! Kapıyı saniyeler içinde açan hırsızlar kamerada

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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi üzerindeki bir binaya giren iki kadın hırsız, kapı zillerine basarak boş olduğunu tespit ettikleri dairenin kapısını saniyeler içerisinde açtı. Biri evde değerli eşya ararken diğeri gözcülük yapan şüpheliler, binadan ses gelmesi üzerine tanınmamak için yüzlerini başörtüleriyle kapatarak hızla kaçarken, hırsızlık girişiminin yaşandığı o anlar binanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEsenyurt

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