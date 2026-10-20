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ESHOT şoförüne saldırmaya çalışan magandaya ağır ceza! Ehliyeti alındı, aracı bağlandı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Girne Bulvarı üzerindeki otobüs durağı önünde trafikte tartıştığı ESHOT otobüs şoförüne saldırı girişiminde bulunan vurdumduymaz sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polisin takibiyle yakalandı. Kimliği tespit edilen şahsa Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti ile aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karşıyaka
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