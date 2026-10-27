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Eskişehir'de ilginç alışveriş! 100 bin liralık otomobilini 100 kilo sucukla takas etti

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Eskişehir Galericiler Sitesi'nde otomobil alım satımı yapan Fatih isimli esnaf, yaklaşık 100 bin TL değerindeki Lada marka otomobilini kentte sucuk üretimi yapan Yusuf adlı esnafın sunduğu 100 kilogram dana sucuğu teklifi karşılığında takas etti. Kilogram fiyatı 800 ile 2 bin TL arasında değişen sucukları dükkandaki masalara dizip aracı yeni sahibine teslim eden galeri esnafı, nakit para yerine gerçekleşen bu sıra dışı ve karlı ticaretten memnun kaldığını belirtti.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir
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