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Eskişehir'de park halindeki araç yokuş aşağı kaydı! Arkasındaki kadın böyle sürüklendi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı geri kaymaya başlayan otomobil büyük paniğe neden oldu. O esnada aracın bagajından yük indirmekte olan 49 yaşındaki F.Ö., geriye doğru hızlanan aracın arkasında metrelerce sürüklenerek büyük bir tehlike atlattı. Güçlükle kenara çekilerek hayatta kalan kadının hafif yaralandığı ve kayan aracın ancak park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildiği o korku dolu kazanın anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Odunpazarı
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