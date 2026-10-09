Eskişehir'de tehlikeli yolculuk! Üstü açık aracın bagajına kaskla oturup tur attılar

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde, üstü açık bir otomobille sokak üzerinde defalarca tur atan grubun tehlikeli yolculuğu mahalle sakinlerini hayrete düşürdü. Araç seyir halindeyken arka koltukta ayağa kalkan ve kafasında kaskla bagaj kısmına oturan şahsın gamsız tavırları trafiği ve can güvenliğini hiçe sayarken, mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri aracı durdurarak şahısları uyardı ve sokaktan uzaklaştırdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tepebaşı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSITepebaşı

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