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Eskişehir'de trajikomik gece! Plakayla şov yapan arkadaşların gülüşü boğazında düğümlendi

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Eskişehir'de gece saatlerinde farları yanmayan hasarlı bir aracı durduran polis ekipleri, ehliyetine el konulduğu halde direksiyon başına geçen sürücüye ve araç sahibine toplam 240 bin lira rekor ceza kesti. İşlemler sürerken ellerindeki sökük plakayla kameralara gülerek poz veren sürücünün arkadaşları, dudak uçuklatan ceza miktarını duyunca neye uğradığını şaşırdı. 80 bin lira değerindeki araç için kesilen astronomik cezaya "Arabayı satsak ödeyemeyiz" diyerek isyan eden gençlerin trajikomik halleri kameralara yansırken, otomobil çekici yardımıyla otoparka bağlandı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir
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