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Eskişehir'de vandallık kamerada! Park halindeki araçların aynalarını tekmeleyerek kırdı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, karanlıktan faydalanarak sokak üzerinde park halindeki iki otomobilin dikiz aynalarını acımasızca tekmeleyip kıran magandanın yol açtığı akılalmaz vandallık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aynaların özellikle kaldırım tarafına denk gelen kısımlarının hedef alınarak bilinçli bir şekilde kırıldığını belirten ve duruma isyan eden mağdur araç sahipleri büyük bir şok yaşarken, polis ekipleri hıncını park halindeki otomobillerden çıkaran şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Odunpazarı
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