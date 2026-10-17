Eşyaları tutmak için kendi hayatlarını tehlikeye attılar! O akılalmaz anlar kamerada
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Diyarbakır'ın Urfa Bulvarı'nda akşam saatlerinde seyir halindeki bir kamyonetle taşınan eşyaların yola düşmemesi için kasanın arka demirlerine tutunarak yolculuk yapan iki kişinin akılalmaz hareketleri yürekleri ağza getirdi. Yoğun trafiğin ortasında kendi can güvenliklerini tamamen hiçe sayarak olası bir faciaya adeta davetiye çıkaran şahısların tehlike saçtığı o korku dolu anlar, güzergahta ilerleyen bir başka aracın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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