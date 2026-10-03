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Facianın eşiğinden dönüldü! Gaz dolumu yapan aracın havaya uçtuğu anlar kamerada

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Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki bir akaryakıt istasyonunda, dolum işlemi gerçekleştirilen CNG'li (sıkıştırılmış doğal gaz) bir aracın deposunun bomba gibi patladığı o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şiddetli infilakın ardından çevredekilerin can havliyle sağa sola kaçıştığı olayda, metrelerce uzağa fırlayan metal parçaları park halindeki iki araca ağır hasar verdi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı ve büyük bir facianın eşiğinden dönülen korkunç patlamada 2 kişi yaralandı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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