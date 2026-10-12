Faciaya davetiye çıkardı! Motosikletli iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu

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Ordu-Sivas kara yolundaki bir tünelde, tehlikeli manevralar yaparak karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü, iki otomobilin arasında kalmaktan kıl payı kurtularak büyük bir facianın eşiğinden döndü. Çarpışmayı engellemek için aracını kaldırıma doğru yanaştırmak zorunda kalan sürücü Sezer Tepe'nin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen korku dolu anların ardından, hatalı motosikletlinin durup kısaca özür dileyerek olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtildi. Aracında çocuklarıyla seyahat ederken büyük bir tehlike atlatan ve yaşadığı paniği "Elim ayağım titredi" sözleriyle anlatan Tepe, görüntüleri emniyet güçlerine teslim ederek kural tanımaz sürücüden şikayetçi oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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