Faciaya davetiye çıkardılar! Otobüs durmadan yapılan şoför değişimi kamerada

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Van'dan Bursa'ya sefer yapan bir yolcu otobüsünde, aracın seyir halinde olduğu esnada yapılan şoför değişimi izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Polatlı-Eskişehir güzergahında ilerleyen otobüsün sürücüsü, aracı sağa çekip durdurmak yerine hareket halindeyken koltuğundan kalkıp direksiyonu diğer şoföre devrederek onlarca kişinin canını hiçe saydı. Manisa'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazanın hemen ardından yaşanan ve bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği bu tehlikeli hareket büyük tepki toplarken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri otobüsü Bursa'da durdurarak müdahale etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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