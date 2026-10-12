Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem Videoları

Faciaya davetiye çıkardılar! Otobüs durmadan yapılan şoför değişimi kamerada

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Van'dan Bursa'ya sefer yapan bir yolcu otobüsünde, aracın seyir halinde olduğu esnada yapılan şoför değişimi izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Polatlı-Eskişehir güzergahında ilerleyen otobüsün sürücüsü, aracı sağa çekip durdurmak yerine hareket halindeyken koltuğundan kalkıp direksiyonu diğer şoföre devrederek onlarca kişinin canını hiçe saydı. Manisa'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazanın hemen ardından yaşanan ve bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği bu tehlikeli hareket büyük tepki toplarken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri otobüsü Bursa'da durdurarak müdahale etti.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.