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İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, amca çocukları arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan ve husumete dönüşen tartışma kanlı bitti. Kuryelik yapan akrabalarına saldıran 5 kişilik gruptan 3 kişi şahsı yumruk, tokat, tekme ve kaskla darbederken, diğer 2 şüpheli ise ellerindeki bıçaklarla göğüs, sırt ve kalça bölgelerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kuryenin hayati tehlikesi sürerken, kaçmaya çalışırken sıkıştırılıp saldırıya uğradığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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