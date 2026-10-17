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Fatih'te camide abdest alırken soyuldu! İçi para dolu çantayı çalan hırsızlar tutuklandı

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İstanbul'un Fatih ilçesinde abdest almak için cami şadırvanında bulunan bir vatandaşın içerisinde 15 bin euro ve yaklaşık 95 bin lira bulunan çantasını kaşla göz arasında çalan iki şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakayı ele verdi. Molla Fenari Mahallesi'nde yaşanan akılalmaz olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri tespit edilerek kıskıvrak yakalanan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Fatih
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