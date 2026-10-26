Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem Videoları

Fatih'te feci olay güvenlik kamerasında! Merdivenden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

İstanbul'un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin üst katında bulunan 64 yaşındaki Sedat Asabi, tuvalete gitmek için alt kata inmek istediği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Asabi doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, talihsiz adamın dengesini kaybedip düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu feci anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibinin polise verdiği ifadede şahsın alkollü olduğunu söylediği öğrenildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Fatih
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.