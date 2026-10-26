Fatih'te feci olay güvenlik kamerasında! Merdivenden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

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İstanbul'un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin üst katında bulunan 64 yaşındaki Sedat Asabi, tuvalete gitmek için alt kata inmek istediği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Asabi doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, talihsiz adamın dengesini kaybedip düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu feci anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibinin polise verdiği ifadede şahsın alkollü olduğunu söylediği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Fatih Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIFatih

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