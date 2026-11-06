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Fransa'da liselilerin protestosu kontrolden çıktı! Okulun girişini ateşe verdiler

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Fransa'nın Lyon kentinde devam eden lise protestoları sırasında Edgar-Quinet Meydanı'nda bulunan Édouard-Herriot Lisesi'nin girişi eylemciler tarafından ateşe verildi. Alevlerin kısa sürede kapıyı ve bina cephesini sardığı olayda öğrenciler acilen tahliye edilirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Binaların içinde öğrenciler varken yangın çıkarılmasına ve bazı göstericilerin yangın karşısında sevinç gösterisi yapmasına 6. Bölge Belediye Başkanı Samuel Soulier sert tepki gösterdi. Valilik verilerine göre kent genelinde en az 16 lise ve 2 ortaokulu etkileyen eylemler ve yangın anı ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: ERKUT ÇALIKOĞLU
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