Gaziantep'te boğazına şeker kaçan bebeğin imdadına doktor koştu! O anlar kamerada

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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ailesiyle birlikte muayene sırası bekleyen 20 aylık Civan Aras'ın yediği şeker boğazına kaçtı. Küçük çocuğun nefes alamadığını fark eden ailenin yaşadığı büyük panik üzerine durumu gören Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat hemen olaya müdahale ederek bebeğe Heimlich manevrası uyguladı. Doktorun hızlı müdahalesiyle nefes borusunu tıkayan şeker çıkartılarak rahat nefes alması sağlanan minik Civan ölümden dönerken, hastane koridorundaki o gerilim dolu ve hayat kurtaran anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziantep Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGaziantep

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