Gaziantep'te kontrolden çıkan araç ışıkta bekleyenlerin arasına daldı! O anlar kamerada

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Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Dürümcü Emmi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 27 BHD 906 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı. Savrulan araç, önce önünde seyreden otomobile çarptı, ardından kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada hafif yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün yan yatan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar dikkat çekti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziantep Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGaziantep

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