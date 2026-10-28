Gaziantep'te kontrolden çıkarak menfeze uçan araç kamerada! Feci kazada 2 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki menfeze uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, kontrolden çıkan aracın savrularak menfeze sürüklendiği feci anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nizip Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSINizip

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