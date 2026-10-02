Gecenin sessizliğini bozan motosikletliye polis acımadı! Aracı trafikten men edildi

Kaydet a- | +A

Osmaniye'de gece yarısı mevzuata aykırı olarak taktığı abartı egzozla çevreyi rahatsız ederek ilerleyen motosiklet sürücüsü, emniyet ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakayı ele verdi. Musa Şahin Bulvarı'nda gecenin sessizliğini bozan ve halkın huzurunu hiçe sayan kural tanımaz sürücü, motorize ekiplerce Fakıuşağı Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan denetimlerde gürültü kirliliğine sebep olduğu tespit edilen şahsa acınmazken, sürücüye 16 bin lira idari para cezası kesildi ve motosikleti 1 ay süreyle trafikten men edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala