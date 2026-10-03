Geri manevra faciayla bitti! Yaşlı kadının ölüm anı saniye saniye kamerada

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İstanbul Avcılar'da, sokakta yürüdüğü esnada geri manevra yapan bir kamyonetin altında kalan yaşlı kadın metrelerce sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan korkunç olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirlerken; olayın şokuyla neye uğradığını şaşıran kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin feci kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Avcılar Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAvcılar

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