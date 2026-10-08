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Göreme'de görenleri şaşırtan kaza! Sürücüsüz ATV park halindeki araca çarptı

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Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde, yol kenarında park halinde duran bir ATV'nin henüz bilinmeyen bir nedenle aniden kendi kendine harekete geçmesi görenleri şaşırttı. Uzun Dere Caddesi üzerinde meydana gelen ve çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan ilginç olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kontrolden çıkarak başka bir araca çarpan ATV her iki araçta da maddi hasara neden oldu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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