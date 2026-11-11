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Güngören'de pencereden eve girmeye çalışan hırsız sıkışarak asılı kaldı! O anlar kamerada

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İstanbul'un Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 5 katlı bir binanın yanına gelen şüpheli bir şahıs, bekçiyi fark edince tırmanarak bir dairenin penceresinden içeri girmeye çalıştı. Pencereden geçemeyerek yaklaşık 3 metre yükseklikte asılı kalan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak polis ekiplerine teslim edilen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelinin pencerede havada asılı kaldığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Güngören
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