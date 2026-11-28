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Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 26 Kasım günü kuaför önünde araç üzerine bırakılan ve içerisinde bin 500 dolar ile 20 bin TL bulunduğu belirtilen bel çantası çalındı. Y.K.'nin şikâyeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yürüten polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Z.İ.'yi çaldığı çantayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çantada yapılan kontrolde 7 bin 650 TL, bin 500 Amerikan doları, 1 cep telefonu, 1 gözlük ve 1 şarj cihazı ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samandağ Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISamandağ

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