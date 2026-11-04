Hatay'da ehliyetine 5'inci sınavda kavuştu! Yaşadığı büyük sevinci davul zurnayla kutladı

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Adana'da girdiği 4 direksiyon sınavında başarısız olduktan sonra Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir sürücü kursuna kaydolan 32 yaşındaki Ferdi Solmaz, 5'inci denemesinde direksiyon sınavını başarıyla geçerek ehliyet hayaline ulaştı. Eğitmenlerinin rehberliğinde azimle çalışarak sınavı tamamlayan Solmaz, ehliyet sevincini arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o renkli anlarda, sürücü kursu eğitmenleri ve yakınları da genç adamın haklı gururuna ve coşkusuna ortak oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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