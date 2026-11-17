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Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde 9 Kasım günü saat 03.00 sıralarında park halindeki bir vincin yanması üzerine çalışma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının yüzlerini maskeyle gizleyen 2 şahıs tarafından araca benzin dökülerek çıkarıldığını tespit etti. Güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler B.F. ve M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan araştırmada kundaklama olayının vinç sahibinin eski ortağı tarafından planlandığı ve şahısların bu kişi tarafından tutulduğu ortaya çıkarken, zanlıların akaryakıt istasyonundan plastik şişeyle yakıt aldıkları ve maske takarak vinci ateşe verdikleri anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antakya Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntakya

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