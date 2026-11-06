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Hatay'da evini sel basan yaşlı kadının mücadelesi! Tellere tutunup kanalı keserle açtı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'nde Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısının ardından bastıran şiddetli sağanak yağış, evlerin ve seraların sular altında kalmasına neden oldu. Bölgede yaşayan Güllü Karahanlı isimli yaşlı kadın, evini ve serasını basan sel sularının akış yönünü değiştirmek ve tıkanan kanalı temizlemek için eline aldığı keserle tek başına mücadele etti. Coşkun akan sulara kapılmamak için demirlere tutunan ve bir ayakkabısını sel sularına kaptıran yaşlı kadının kendi imkanlarıyla felaketin önüne geçmeye çalıştığı o tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yayladağı
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