Hatay'da golden cinsi köpeği böyle çaldılar! Mağdur aileden hırsızlara sert sitem

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Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşayan Çetil ailesinin 2 yıldır evlerinin bir parçası olarak baktığı "Tomi" isimli golden cinsi köpek, gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından yanlarında getirdikleri tasma takılarak çalındı. Hırsızlık anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıması üzerine polis ekiplerine başvurarak şikayetçi olan gözü yaşlı aile, çocuklarının üzüntüden uyuyamadığını belirterek "Köpek çalmak nedir, gidip başka şey çalın" sözleriyle tepkilerini dile getirdi ve yetkililerden köpeğin bir an önce bulunması için yardım istedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Dörtyol Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDörtyol

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