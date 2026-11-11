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Hatay'da hafriyat kamyonunu çekiciyle çaldı! Hurdacıya satamadan yakalanan hırsız kamerada

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Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde elektrik arızası nedeniyle boş bir araziye park edilen hafriyat kamyonu, internet üzerinden çağrılan bir çekici vasıtasıyla çalındı. Kamyonunun yerinde olmadığını fark eden araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin 24 suç kaydı bulunan A.Y. olduğunu belirledi. Kamyonu hurdacıya satmak üzere Antakya Sanayi Sitesi'ne götüren zanlı, hurdacının evrak talep etmesi üzerine aracı parçalatamadan polis ekiplerince yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin kamyonu çekiciye yükleyerek çaldığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antakya
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