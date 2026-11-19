Kaydet a- | +A

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kuyumcuya müşteri gibi gelen C.C. isimli kadın, denemek için parmağına taktığı 22 ayar ve 5 gram ağırlığındaki 32 bin TL değerindeki alyansı el çabukluğuyla cebine koyarak iş yerinden ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı fark eden kuyumcu esnafının ihbarı üzerine harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheli C.C.'yi çaldığı alyansla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samandağ Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISamandağ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala